Informacje o NFT Combining (NFTC) NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Oficjalna strona internetowa: https://www.nftcombining.com/ Biała księga: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Kup NFTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NFT Combining (NFTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT Combining (NFTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.16K $ 61.16K $ 61.16K Historyczne maksimum: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000755 $ 0.0000755 $ 0.0000755 Dowiedz się więcej o cenie NFT Combining (NFTC)

Tokenomika NFT Combining (NFTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT Combining (NFTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFTC tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTCna żywo!

Jak kupić NFTC Chcesz dodać NFT Combining (NFTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NFTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NFTC na MEXC już teraz!

Historia ceny NFT Combining (NFTC) Analiza historii ceny NFTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NFTC już teraz!

Prognoza ceny NFTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFTC? Nasza strona z prognozami cen NFTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFTC już teraz!

