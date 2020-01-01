Tokenomika NFT Ai (NFTAI) Odkryj kluczowe informacje o NFT Ai (NFTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NFT Ai (NFTAI) NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Oficjalna strona internetowa: https://nftai.live/ Biała księga: https://nftai.live/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Kup NFTAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NFT Ai (NFTAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT Ai (NFTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.90K $ 62.90K $ 62.90K Historyczne maksimum: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000629 $ 0.0000629 $ 0.0000629 Dowiedz się więcej o cenie NFT Ai (NFTAI)

Tokenomika NFT Ai (NFTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT Ai (NFTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTAIna żywo!

