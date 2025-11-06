GiełdaDEX+
Aktualna cena Fortune Room to 0.0000000000000000000000009 USD. Śledź aktualizacje cen NEWFRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEWFRT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Fortune Room to 0.0000000000000000000000009 USD. Śledź aktualizacje cen NEWFRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEWFRT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEWFRT

Informacje o cenie NEWFRT

Czym jest NEWFRT

Tokenomika NEWFRT

Prognoza cen NEWFRT

Historia NEWFRT

Przewodnik zakupowy NEWFRT

Przelicznik NEWFRT-fiat

Logo Fortune Room

Cena Fortune Room(NEWFRT)

Aktualna cena 1 NEWFRT do USD:

$0.0000000000000000000000009
$0.0000000000000000000000009$0.0000000000000000000000009
-3.01%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:09:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Fortune Room (NEWFRT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000000000000000000000009
$ 0.0000000000000000000000009$ 0.0000000000000000000000009
Minimum 24h
$ 0.000000000000000000000005
$ 0.000000000000000000000005$ 0.000000000000000000000005
Maksimum 24h

$ 0.0000000000000000000000009
$ 0.0000000000000000000000009$ 0.0000000000000000000000009

$ 0.000000000000000000000005
$ 0.000000000000000000000005$ 0.000000000000000000000005

--
----

--
----

-8.17%

-3.01%

-100.00%

-100.00%

Aktualna cena Fortune Room (NEWFRT) wynosi $ 0.0000000000000000000000009. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEWFRT wahał się między $ 0.0000000000000000000000009 a $ 0.000000000000000000000005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEWFRT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEWFRT zmieniły się o -8.17% w ciągu ostatniej godziny, o -3.01% w ciągu 24 godzin i o -100.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 526.29K
$ 526.29K$ 526.29K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Fortune Room wynosi --, przy $ 526.29K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEWFRT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Fortune Room (NEWFRT) – USD

Śledź zmiany ceny Fortune Room dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000000000000000000000002793-3.01%
30 Dni$ -0.0000000000249999999999991-100.00%
60 dni$ -0.0000799999999999999999991-100.00%
90 dni$ -0.0000799999999999999999991-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Fortune Room

DziśNEWFRT odnotował zmianę $ -0.00000000000000000000000002793 (-3.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Fortune Room

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000000249999999999991 (-100.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Fortune Room

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NEWFRT o $ -0.0000799999999999999999991(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Fortune Room

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000799999999999999999991 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Fortune Room (NEWFRT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Fortune Room.

Co to jest Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Fortune Room. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NEWFRT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Fortune Room na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Fortune Room będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Fortune Room (w USD)

Jaka będzie wartość Fortune Room (NEWFRT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fortune Room (NEWFRT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fortune Room.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fortune Room!

Tokenomika Fortune Room (NEWFRT)

Zrozumienie tokenomiki Fortune Room (NEWFRT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEWFRTjuż teraz!

Jak kupić Fortune Room (NEWFRT)

Szukasz jak kupić Fortune Room? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fortune Room na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Fortune Room

Aby lepiej zrozumieć Fortune Room, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fortune Room

Jaka jest dziś wartość Fortune Room (NEWFRT)?
Aktualna cena NEWFRT w USD wynosi 0.0000000000000000000000009USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEWFRT do USD?
Aktualna cena NEWFRT w USD wynosi $ 0.0000000000000000000000009. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fortune Room?
Kapitalizacja rynkowa dla NEWFRT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEWFRT w obiegu?
W obiegu NEWFRT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEWFRT?
NEWFRT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEWFRT?
NEWFRT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEWFRT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEWFRT wynosi $ 526.29K USD.
Czy w tym roku NEWFRT pójdzie wyżej?
NEWFRT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEWFRT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:09:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Fortune Room (NEWFRT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NEWFRT do USD

Kwota

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

Handluj NEWFRT

NEWFRT/USDT
$0.0000000000000000000000009
$0.0000000000000000000000009$0.0000000000000000000000009
-3.01%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

