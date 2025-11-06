Co to jest Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance. NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie.



Tokenomika Fortune Room (NEWFRT)

Zrozumienie tokenomiki Fortune Room (NEWFRT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEWFRTjuż teraz!

Jak kupić Fortune Room (NEWFRT)

Szukasz jak kupić Fortune Room? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fortune Room na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Fortune Room

Aby lepiej zrozumieć Fortune Room, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fortune Room Jaka jest dziś wartość Fortune Room (NEWFRT)? Aktualna cena NEWFRT w USD wynosi 0.0000000000000000000000009USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena NEWFRT do USD? $ 0.0000000000000000000000009 . Sprawdź Aktualna cena NEWFRT w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fortune Room? Kapitalizacja rynkowa dla NEWFRT wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż NEWFRT w obiegu? W obiegu NEWFRT znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEWFRT? NEWFRT osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEWFRT? NEWFRT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu NEWFRT? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEWFRT wynosi $ 526.29K USD . Czy w tym roku NEWFRT pójdzie wyżej? NEWFRT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEWFRT , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

