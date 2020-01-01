Tokenomika NeuroWeb AI (NEURO) Odkryj kluczowe informacje o NeuroWeb AI (NEURO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NeuroWeb AI (NEURO) NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Oficjalna strona internetowa: https://neuroweb.ai/ Biała księga: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Block Explorer: https://neuroweb.subscan.io/ Kup NEURO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NeuroWeb AI (NEURO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NeuroWeb AI (NEURO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.37M $ 17.37M $ 17.37M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Aktualna cena: $ 0.01737 $ 0.01737 $ 0.01737 Dowiedz się więcej o cenie NeuroWeb AI (NEURO)

Tokenomika NeuroWeb AI (NEURO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NeuroWeb AI (NEURO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEURO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEURO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEURO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEUROna żywo!

Jak kupić NEURO Chcesz dodać NeuroWeb AI (NEURO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEURO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEURO na MEXC już teraz!

Historia ceny NeuroWeb AI (NEURO) Analiza historii ceny NEURO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEURO już teraz!

Prognoza ceny NEURO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEURO? Nasza strona z prognozami cen NEURO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEURO już teraz!

