Informacje o neur.sh (NEUR) Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Oficjalna strona internetowa: https://neur.sh/ Biała księga: https://docs.neur.sh/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Kup NEUR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa neur.sh (NEUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla neur.sh (NEUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 550.56K $ 550.56K $ 550.56K Całkowita podaż: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Podaż w obiegu: $ 919.43M $ 919.43M $ 919.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 598.46K $ 598.46K $ 598.46K Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.000570194152358472 $ 0.000570194152358472 $ 0.000570194152358472 Aktualna cena: $ 0.0005988 $ 0.0005988 $ 0.0005988 Dowiedz się więcej o cenie neur.sh (NEUR)

Tokenomika neur.sh (NEUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki neur.sh (NEUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEUR tokenomikę, poznaj cenę tokena NEURna żywo!

Jak kupić NEUR Chcesz dodać neur.sh (NEUR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEUR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEUR na MEXC już teraz!

Historia ceny neur.sh (NEUR) Analiza historii ceny NEUR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEUR już teraz!

Prognoza ceny NEUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEUR? Nasza strona z prognozami cen NEUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEUR już teraz!

