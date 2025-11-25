Tokenomika Nasdaq666 (NDQ)

Tokenomika Nasdaq666 (NDQ)

Odkryj kluczowe informacje o Nasdaq666 (NDQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:41:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Nasdaq666 (NDQ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nasdaq666 (NDQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K
Historyczne maksimum:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
Historyczne minimum:
$ 0.000021813053080646
$ 0.000021813053080646$ 0.000021813053080646
Aktualna cena:
$ 0.00002435
$ 0.00002435$ 0.00002435

Informacje o Nasdaq666 (NDQ)

NDQ, pierwsza kryptonatywna idolka pop na BNB, łączy kulturę wirtualnych idolek z symboliką finansową, tworząc nową falę aktywów popkultury Web3. Jej wizją jest budowa „tokenizowanego imperium pop”.

Oficjalna strona internetowa:
https://nasdaq666.net/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4aCb4CC1f0A073ce4BDe893fAebc726198c14444

Tokenomika Nasdaq666 (NDQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nasdaq666 (NDQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NDQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDQ.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNDQ tokenomikę, poznaj cenę tokena NDQna żywo!

Jak kupić NDQ

Chcesz dodać Nasdaq666 (NDQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NDQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Nasdaq666 (NDQ)

Analiza historii ceny NDQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NDQ

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NDQ? Nasza strona z prognozami cen NDQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności