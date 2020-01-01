Tokenomika N2T (N2T) Odkryj kluczowe informacje o N2T (N2T), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o N2T (N2T) N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Oficjalna strona internetowa: https://n2t.io/ Biała księga: https://n2t.gitbook.io/main Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Kup N2T teraz!

Tokenomika i analiza cenowa N2T (N2T) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla N2T (N2T), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.23B $ 4.23B $ 4.23B Historyczne maksimum: $ 699 $ 699 $ 699 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 14.11 $ 14.11 $ 14.11 Dowiedz się więcej o cenie N2T (N2T)

Tokenomika N2T (N2T): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki N2T (N2T) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów N2T, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów N2T. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszN2T tokenomikę, poznaj cenę tokena N2Tna żywo!

Jak kupić N2T Chcesz dodać N2T (N2T) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu N2T, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować N2T na MEXC już teraz!

Historia ceny N2T (N2T) Analiza historii ceny N2T pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny N2T już teraz!

Prognoza ceny N2T Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać N2T? Nasza strona z prognozami cen N2T łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena N2T już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!