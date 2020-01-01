Tokenomika Multichain (MULTI) Odkryj kluczowe informacje o Multichain (MULTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Multichain (MULTI) Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets' interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets' interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Oficjalna strona internetowa: https://multichain.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4

Tokenomika i analiza cenowa Multichain (MULTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Multichain (MULTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 553.43K $ 553.43K $ 553.43K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Historyczne maksimum: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Historyczne minimum: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Aktualna cena: $ 0.03806 $ 0.03806 $ 0.03806 Dowiedz się więcej o cenie Multichain (MULTI)

Tokenomika Multichain (MULTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Multichain (MULTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MULTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MULTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMULTI tokenomikę, poznaj cenę tokena MULTIna żywo!

Historia ceny Multichain (MULTI) Analiza historii ceny MULTI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MULTI już teraz!

Prognoza ceny MULTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MULTI? Nasza strona z prognozami cen MULTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MULTI już teraz!

