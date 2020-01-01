Tokenomika Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Odkryj kluczowe informacje o Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Oficjalna strona internetowa: https://mudol2.com/ Biała księga: https://docs.heroblaze3kd.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Kup MUDOL2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.44K $ 12.44K $ 12.44K Całkowita podaż: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Podaż w obiegu: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.48K $ 189.48K $ 189.48K Historyczne maksimum: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Historyczne minimum: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Aktualna cena: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Dowiedz się więcej o cenie Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Tokenomika Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUDOL2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUDOL2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUDOL2 tokenomikę, poznaj cenę tokena MUDOL2na żywo!

Jak kupić MUDOL2 Chcesz dodać Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MUDOL2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MUDOL2 na MEXC już teraz!

Historia ceny Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Analiza historii ceny MUDOL2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MUDOL2 już teraz!

Prognoza ceny MUDOL2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUDOL2? Nasza strona z prognozami cen MUDOL2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUDOL2 już teraz!

