Informacje o Meta Plus Token (MTS) Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Oficjalna strona internetowa: https://metaplustoken.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Kup MTS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Meta Plus Token (MTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meta Plus Token (MTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.50K $ 165.50K $ 165.50K Historyczne maksimum: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 Historyczne minimum: $ 0.000340162837771211 $ 0.000340162837771211 $ 0.000340162837771211 Aktualna cena: $ 0.000662 $ 0.000662 $ 0.000662 Dowiedz się więcej o cenie Meta Plus Token (MTS)

Tokenomika Meta Plus Token (MTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meta Plus Token (MTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMTS tokenomikę, poznaj cenę tokena MTSna żywo!

Jak kupić MTS Chcesz dodać Meta Plus Token (MTS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MTS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MTS na MEXC już teraz!

Historia ceny Meta Plus Token (MTS) Analiza historii ceny MTS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MTS już teraz!

Prognoza ceny MTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTS? Nasza strona z prognozami cen MTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MTS już teraz!

