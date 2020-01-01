Tokenomika Misbloc (MSB) Odkryj kluczowe informacje o Misbloc (MSB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Misbloc (MSB) MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Oficjalna strona internetowa: http://misblock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Kup MSB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Misbloc (MSB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Misbloc (MSB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 365.92K $ 365.92K $ 365.92K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 551.58K $ 551.58K $ 551.58K Historyczne maksimum: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0018386 $ 0.0018386 $ 0.0018386 Dowiedz się więcej o cenie Misbloc (MSB)

Tokenomika Misbloc (MSB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Misbloc (MSB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMSB tokenomikę, poznaj cenę tokena MSBna żywo!

Jak kupić MSB Chcesz dodać Misbloc (MSB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MSB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MSB na MEXC już teraz!

Historia ceny Misbloc (MSB) Analiza historii ceny MSB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MSB już teraz!

Prognoza ceny MSB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSB? Nasza strona z prognozami cen MSB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MSB już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!