Informacje o MrMint (MRMINT) Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Oficjalna strona internetowa: https://mrmint.io/ Biała księga: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Kup MRMINT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MrMint (MRMINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MrMint (MRMINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Historyczne maksimum: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Historyczne minimum: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Aktualna cena: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Dowiedz się więcej o cenie MrMint (MRMINT)

Tokenomika MrMint (MRMINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MrMint (MRMINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MRMINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MRMINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMRMINT tokenomikę, poznaj cenę tokena MRMINTna żywo!

Jak kupić MRMINT Chcesz dodać MrMint (MRMINT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MRMINT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MRMINT na MEXC już teraz!

Historia ceny MrMint (MRMINT) Analiza historii ceny MRMINT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MRMINT już teraz!

Prognoza ceny MRMINT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MRMINT? Nasza strona z prognozami cen MRMINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MRMINT już teraz!

