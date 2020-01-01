Tokenomika MPAA (MPAA) Odkryj kluczowe informacje o MPAA (MPAA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Oficjalna strona internetowa: https://mpaa.io
Biała księga: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa
Block Explorer: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5

Tokenomika i analiza cenowa MPAA (MPAA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MPAA (MPAA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 177.67B $ 177.67B $ 177.67B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 142.14K $ 142.14K $ 142.14K Historyczne maksimum: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Historyczne minimum: $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 Aktualna cena: $ 0.0000008 $ 0.0000008 $ 0.0000008 Dowiedz się więcej o cenie MPAA (MPAA)

Tokenomika MPAA (MPAA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MPAA (MPAA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPAA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPAA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMPAA tokenomikę, poznaj cenę tokena MPAAna żywo!

Jak kupić MPAA

Historia ceny MPAA (MPAA)

Analiza historii ceny MPAA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MPAA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MPAA? Nasza strona z prognozami cen MPAA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

