Informacje o Morra Games (MORRA) $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Oficjalna strona internetowa: https://morragames.com Biała księga: https://docs.morragames.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Kup MORRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Morra Games (MORRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Morra Games (MORRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 482.59K $ 482.59K $ 482.59K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 414.24M $ 414.24M $ 414.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 582.50K $ 582.50K $ 582.50K Historyczne maksimum: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Historyczne minimum: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Aktualna cena: $ 0.001165 $ 0.001165 $ 0.001165 Dowiedz się więcej o cenie Morra Games (MORRA)

Tokenomika Morra Games (MORRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Morra Games (MORRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MORRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MORRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMORRA tokenomikę, poznaj cenę tokena MORRAna żywo!

Jak kupić MORRA Chcesz dodać Morra Games (MORRA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MORRA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MORRA na MEXC już teraz!

Historia ceny Morra Games (MORRA) Analiza historii ceny MORRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MORRA już teraz!

Prognoza ceny MORRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MORRA? Nasza strona z prognozami cen MORRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MORRA już teraz!

