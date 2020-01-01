Tokenomika Monr (MONR) Odkryj kluczowe informacje o Monr (MONR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Monr (MONR) Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture. Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture. Oficjalna strona internetowa: https://monrhub.com/ Biała księga: https://monrhub.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x571e9579aa358709019f4993cec7baffe89e986b Kup MONR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Monr (MONR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Monr (MONR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.85K $ 56.85K $ 56.85K Historyczne maksimum: $ 0.003666 $ 0.003666 $ 0.003666 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001137 $ 0.0001137 $ 0.0001137 Dowiedz się więcej o cenie Monr (MONR)

Tokenomika Monr (MONR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Monr (MONR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMONR tokenomikę, poznaj cenę tokena MONRna żywo!

Jak kupić MONR Chcesz dodać Monr (MONR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MONR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MONR na MEXC już teraz!

Historia ceny Monr (MONR) Analiza historii ceny MONR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MONR już teraz!

Prognoza ceny MONR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MONR? Nasza strona z prognozami cen MONR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MONR już teraz!

