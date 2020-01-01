Tokenomika Mnemonics (MNEMO) Odkryj kluczowe informacje o Mnemonics (MNEMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mnemonics (MNEMO) Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project's mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Oficjalna strona internetowa: https://about.mnemonics-coin.com/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Block Explorer: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Kup MNEMO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mnemonics (MNEMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mnemonics (MNEMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 181.02K $ 181.02K $ 181.02K Historyczne maksimum: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Historyczne minimum: $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 Aktualna cena: $ 0.000006465 $ 0.000006465 $ 0.000006465 Dowiedz się więcej o cenie Mnemonics (MNEMO)

Tokenomika Mnemonics (MNEMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mnemonics (MNEMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNEMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNEMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNEMO tokenomikę, poznaj cenę tokena MNEMOna żywo!

Jak kupić MNEMO Chcesz dodać Mnemonics (MNEMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNEMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MNEMO na MEXC już teraz!

Historia ceny Mnemonics (MNEMO) Analiza historii ceny MNEMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNEMO już teraz!

Prognoza ceny MNEMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNEMO? Nasza strona z prognozami cen MNEMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNEMO już teraz!

