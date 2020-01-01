Tokenomika MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Odkryj kluczowe informacje o MMOSH Pit Protocol (MMOSH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MMOSH Pit Protocol (MMOSH) MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Oficjalna strona internetowa: https://www.mmosh.ai/ Biała księga: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Block Explorer: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Kup MMOSH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MMOSH Pit Protocol (MMOSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 259.00K $ 259.00K $ 259.00K Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000259 $ 0.0000259 $ 0.0000259 Dowiedz się więcej o cenie MMOSH Pit Protocol (MMOSH)

Tokenomika MMOSH Pit Protocol (MMOSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MMOSH Pit Protocol (MMOSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMOSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMOSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMOSH tokenomikę, poznaj cenę tokena MMOSHna żywo!

Jak kupić MMOSH Chcesz dodać MMOSH Pit Protocol (MMOSH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MMOSH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MMOSH na MEXC już teraz!

Historia ceny MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Analiza historii ceny MMOSH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MMOSH już teraz!

Prognoza ceny MMOSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMOSH? Nasza strona z prognozami cen MMOSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMOSH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!