Aktualna cena MOMOFUN to 0.003124 USD. Śledź aktualizacje cen MM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MM

Informacje o cenie MM

Czym jest MM

Biała księga MM

Oficjalna strona internetowa MM

Tokenomika MM

Prognoza cen MM

Historia MM

Przewodnik zakupowy MM

Przelicznik MM-fiat

MM na spot

USDT-M Futures MM

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MOMOFUN

Cena MOMOFUN(MM)

Aktualna cena 1 MM do USD:

$0.003124
$0.003124$0.003124
-1.73%1D
USD
MOMOFUN (MM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:04:54 (UTC+8)

Informacje o cenie MOMOFUN (MM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
Minimum 24h
$ 0.003329
$ 0.003329$ 0.003329
Maksimum 24h

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 0.003329
$ 0.003329$ 0.003329

--
----

--
----

-0.92%

-1.73%

-12.38%

-12.38%

Aktualna cena MOMOFUN (MM) wynosi $ 0.003124. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MM wahał się między $ 0.003 a $ 0.003329, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MM zmieniły się o -0.92% w ciągu ostatniej godziny, o -1.73% w ciągu 24 godzin i o -12.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOMOFUN (MM)

$ 24.37M
$ 24.37M$ 24.37M

$ 62.12K
$ 62.12K$ 62.12K

$ 93.72M
$ 93.72M$ 93.72M

7.80B
7.80B 7.80B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

26.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa MOMOFUN wynosi $ 24.37M, przy $ 62.12K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MM w obiegu wynosi 7.80B, przy całkowitej podaży 30000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.72M.

Historia ceny MOMOFUN (MM) – USD

Śledź zmiany ceny MOMOFUN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000055-1.73%
30 Dni$ -0.001095-25.96%
60 dni$ -0.000966-23.62%
90 dni$ -0.001558-33.28%
Dzisiejsza zmiana ceny MOMOFUN

DziśMM odnotował zmianę $ -0.000055 (-1.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MOMOFUN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001095 (-25.96%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MOMOFUN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MM o $ -0.000966(-23.62%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MOMOFUN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001558 (-33.28%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MOMOFUN (MM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MOMOFUN.

Co to jest MOMOFUN (MM)

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

MOMOFUN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MOMOFUN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MOMOFUN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MOMOFUN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MOMOFUN (w USD)

Jaka będzie wartość MOMOFUN (MM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MOMOFUN (MM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MOMOFUN.

Sprawdź teraz prognozę ceny MOMOFUN!

Tokenomika MOMOFUN (MM)

Zrozumienie tokenomiki MOMOFUN (MM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MMjuż teraz!

Jak kupić MOMOFUN (MM)

Szukasz jak kupić MOMOFUN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MOMOFUN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MM na lokalne waluty

1 MOMOFUN(MM) do VND
82.20806
1 MOMOFUN(MM) do AUD
A$0.00477972
1 MOMOFUN(MM) do GBP
0.00237424
1 MOMOFUN(MM) do EUR
0.00268664
1 MOMOFUN(MM) do USD
$0.003124
1 MOMOFUN(MM) do MYR
RM0.01305832
1 MOMOFUN(MM) do TRY
0.13155164
1 MOMOFUN(MM) do JPY
¥0.477972
1 MOMOFUN(MM) do ARS
ARS$4.53407988
1 MOMOFUN(MM) do RUB
0.25410616
1 MOMOFUN(MM) do INR
0.27681764
1 MOMOFUN(MM) do IDR
Rp52.06664584
1 MOMOFUN(MM) do PHP
0.183535
1 MOMOFUN(MM) do EGP
￡E.0.1480776
1 MOMOFUN(MM) do BRL
R$0.01674464
1 MOMOFUN(MM) do CAD
C$0.00440484
1 MOMOFUN(MM) do BDT
0.38069064
1 MOMOFUN(MM) do NGN
4.507932
1 MOMOFUN(MM) do COP
$12.0153726
1 MOMOFUN(MM) do ZAR
R.0.05438884
1 MOMOFUN(MM) do UAH
0.13139544
1 MOMOFUN(MM) do TZS
T.Sh.7.675668
1 MOMOFUN(MM) do VES
Bs0.696652
1 MOMOFUN(MM) do CLP
$2.949056
1 MOMOFUN(MM) do PKR
Rs0.88296736
1 MOMOFUN(MM) do KZT
1.64075604
1 MOMOFUN(MM) do THB
฿0.10134256
1 MOMOFUN(MM) do TWD
NT$0.09656284
1 MOMOFUN(MM) do AED
د.إ0.01146508
1 MOMOFUN(MM) do CHF
Fr0.0024992
1 MOMOFUN(MM) do HKD
HK$0.02427348
1 MOMOFUN(MM) do AMD
֏1.1950862
1 MOMOFUN(MM) do MAD
.د.م0.02908444
1 MOMOFUN(MM) do MXN
$0.0581064
1 MOMOFUN(MM) do SAR
ريال0.011715
1 MOMOFUN(MM) do ETB
Br0.47897168
1 MOMOFUN(MM) do KES
KSh0.40374576
1 MOMOFUN(MM) do JOD
د.أ0.002214916
1 MOMOFUN(MM) do PLN
0.01152756
1 MOMOFUN(MM) do RON
лв0.01377684
1 MOMOFUN(MM) do SEK
kr0.0298342
1 MOMOFUN(MM) do BGN
лв0.0053108
1 MOMOFUN(MM) do HUF
Ft1.05041376
1 MOMOFUN(MM) do CZK
0.06616632
1 MOMOFUN(MM) do KWD
د.ك0.000959068
1 MOMOFUN(MM) do ILS
0.010153
1 MOMOFUN(MM) do BOB
Bs0.0215556
1 MOMOFUN(MM) do AZN
0.0053108
1 MOMOFUN(MM) do TJS
SM0.028897
1 MOMOFUN(MM) do GEL
0.00846604
1 MOMOFUN(MM) do AOA
Kz2.860803
1 MOMOFUN(MM) do BHD
.د.ب0.001174624
1 MOMOFUN(MM) do BMD
$0.003124
1 MOMOFUN(MM) do DKK
kr0.02024352
1 MOMOFUN(MM) do HNL
L0.08234864
1 MOMOFUN(MM) do MUR
0.14376648
1 MOMOFUN(MM) do NAD
$0.0543576
1 MOMOFUN(MM) do NOK
kr0.0318648
1 MOMOFUN(MM) do NZD
$0.00549824
1 MOMOFUN(MM) do PAB
B/.0.003124
1 MOMOFUN(MM) do PGK
K0.013277
1 MOMOFUN(MM) do QAR
ر.ق0.01137136
1 MOMOFUN(MM) do RSD
дин.0.31824188
1 MOMOFUN(MM) do UZS
soʻm37.19047024
1 MOMOFUN(MM) do ALL
L0.26254096
1 MOMOFUN(MM) do ANG
ƒ0.00559196
1 MOMOFUN(MM) do AWG
ƒ0.0056232
1 MOMOFUN(MM) do BBD
$0.006248
1 MOMOFUN(MM) do BAM
KM0.0053108
1 MOMOFUN(MM) do BIF
Fr9.212676
1 MOMOFUN(MM) do BND
$0.0040612
1 MOMOFUN(MM) do BSD
$0.003124
1 MOMOFUN(MM) do JMD
$0.5028078
1 MOMOFUN(MM) do KHR
12.54617144
1 MOMOFUN(MM) do KMF
Fr1.330824
1 MOMOFUN(MM) do LAK
67.91304212
1 MOMOFUN(MM) do LKR
රු0.95153916
1 MOMOFUN(MM) do MDL
L0.0532642
1 MOMOFUN(MM) do MGA
Ar14.072058
1 MOMOFUN(MM) do MOP
P0.024992
1 MOMOFUN(MM) do MVR
0.0481096
1 MOMOFUN(MM) do MWK
MK5.42360764
1 MOMOFUN(MM) do MZN
MT0.1997798
1 MOMOFUN(MM) do NPR
रु0.44342056
1 MOMOFUN(MM) do PYG
22.155408
1 MOMOFUN(MM) do RWF
Fr4.539172
1 MOMOFUN(MM) do SBD
$0.02567928
1 MOMOFUN(MM) do SCR
0.04283004
1 MOMOFUN(MM) do SRD
$0.1204302
1 MOMOFUN(MM) do SVC
$0.02730376
1 MOMOFUN(MM) do SZL
L0.05454504
1 MOMOFUN(MM) do TMT
m0.010934
1 MOMOFUN(MM) do TND
د.ت0.009256412
1 MOMOFUN(MM) do TTD
$0.02114948
1 MOMOFUN(MM) do UGX
Sh10.921504
1 MOMOFUN(MM) do XAF
Fr1.78068
1 MOMOFUN(MM) do XCD
$0.0084348
1 MOMOFUN(MM) do XOF
Fr1.78068
1 MOMOFUN(MM) do XPF
Fr0.321772
1 MOMOFUN(MM) do BWP
P0.04214276
1 MOMOFUN(MM) do BZD
$0.00627924
1 MOMOFUN(MM) do CVE
$0.30024764
1 MOMOFUN(MM) do DJF
Fr0.552948
1 MOMOFUN(MM) do DOP
$0.20049832
1 MOMOFUN(MM) do DZD
د.ج0.4090878
1 MOMOFUN(MM) do FJD
$0.00712272
1 MOMOFUN(MM) do GNF
Fr27.16318
1 MOMOFUN(MM) do GTQ
Q0.02392984
1 MOMOFUN(MM) do GYD
$0.65341584
1 MOMOFUN(MM) do ISK
kr0.396748

Zasoby MOMOFUN

Aby lepiej zrozumieć MOMOFUN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MOMOFUN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MOMOFUN

Jaka jest dziś wartość MOMOFUN (MM)?
Aktualna cena MM w USD wynosi 0.003124USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MM do USD?
Aktualna cena MM w USD wynosi $ 0.003124. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MOMOFUN?
Kapitalizacja rynkowa dla MM wynosi $ 24.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MM w obiegu?
W obiegu MM znajduje się 7.80B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MM?
MM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MM?
MM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MM wynosi $ 62.12K USD.
Czy w tym roku MM pójdzie wyżej?
MM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:04:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MOMOFUN (MM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MM do USD

Kwota

MM
MM
USD
USD

1 MM = 0.003124 USD

Handluj MM

MM/USDT
$0.003124
$0.003124$0.003124
-1.54%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

