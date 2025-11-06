GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena MiL.k to 0.08211 USD. Śledź aktualizacje cen MLK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MLK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MiL.k to 0.08211 USD. Śledź aktualizacje cen MLK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MLK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MLK

Informacje o cenie MLK

Czym jest MLK

Biała księga MLK

Oficjalna strona internetowa MLK

Tokenomika MLK

Prognoza cen MLK

Historia MLK

Przewodnik zakupowy MLK

Przelicznik MLK-fiat

MLK na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MiL.k

Cena MiL.k(MLK)

Aktualna cena 1 MLK do USD:

$0.08211
$0.08211$0.08211
+0.66%1D
USD
MiL.k (MLK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:04:25 (UTC+8)

Informacje o cenie MiL.k (MLK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.07122
$ 0.07122$ 0.07122
Minimum 24h
$ 0.08221
$ 0.08221$ 0.08221
Maksimum 24h

$ 0.07122
$ 0.07122$ 0.07122

$ 0.08221
$ 0.08221$ 0.08221

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.0832327628572986
$ 0.0832327628572986$ 0.0832327628572986

+1.05%

+0.66%

-18.23%

-18.23%

Aktualna cena MiL.k (MLK) wynosi $ 0.08211. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MLK wahał się między $ 0.07122 a $ 0.08221, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MLK w historii to $ 4.33902357, a najniższy to $ 0.0832327628572986.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MLK zmieniły się o +1.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.66% w ciągu 24 godzin i o -18.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MiL.k (MLK)

No.510

$ 41.68M
$ 41.68M$ 41.68M

$ 53.23K
$ 53.23K$ 53.23K

$ 80.98M
$ 80.98M$ 80.98M

507.63M
507.63M 507.63M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.47%

ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa MiL.k wynosi $ 41.68M, przy $ 53.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MLK w obiegu wynosi 507.63M, przy całkowitej podaży 986245419. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 80.98M.

Historia ceny MiL.k (MLK) – USD

Śledź zmiany ceny MiL.k dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0005384+0.66%
30 Dni$ -0.05049-38.08%
60 dni$ -0.06259-43.26%
90 dni$ +0.03211+64.22%
Dzisiejsza zmiana ceny MiL.k

DziśMLK odnotował zmianę $ +0.0005384 (+0.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MiL.k

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05049 (-38.08%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MiL.k

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MLK o $ -0.06259(-43.26%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MiL.k

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03211 (+64.22%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MiL.k (MLK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MiL.k.

Co to jest MiL.k (MLK)

MiL.k jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MiL.k. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MLK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MiL.k na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MiL.k będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MiL.k (w USD)

Jaka będzie wartość MiL.k (MLK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MiL.k (MLK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MiL.k.

Sprawdź teraz prognozę ceny MiL.k!

Tokenomika MiL.k (MLK)

Zrozumienie tokenomiki MiL.k (MLK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MLKjuż teraz!

Jak kupić MiL.k (MLK)

Szukasz jak kupić MiL.k? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MiL.k na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MLK na lokalne waluty

1 MiL.k(MLK) do VND
2,160.72465
1 MiL.k(MLK) do AUD
A$0.1256283
1 MiL.k(MLK) do GBP
0.0624036
1 MiL.k(MLK) do EUR
0.0706146
1 MiL.k(MLK) do USD
$0.08211
1 MiL.k(MLK) do MYR
RM0.3432198
1 MiL.k(MLK) do TRY
3.4576521
1 MiL.k(MLK) do JPY
¥12.56283
1 MiL.k(MLK) do ARS
ARS$119.1719907
1 MiL.k(MLK) do RUB
6.6788274
1 MiL.k(MLK) do INR
7.2757671
1 MiL.k(MLK) do IDR
Rp1,368.4994526
1 MiL.k(MLK) do PHP
4.8239625
1 MiL.k(MLK) do EGP
￡E.3.892014
1 MiL.k(MLK) do BRL
R$0.4401096
1 MiL.k(MLK) do CAD
C$0.1157751
1 MiL.k(MLK) do BDT
10.0059246
1 MiL.k(MLK) do NGN
118.48473
1 MiL.k(MLK) do COP
$315.8073765
1 MiL.k(MLK) do ZAR
R.1.4295351
1 MiL.k(MLK) do UAH
3.4535466
1 MiL.k(MLK) do TZS
T.Sh.201.74427
1 MiL.k(MLK) do VES
Bs18.31053
1 MiL.k(MLK) do CLP
$77.51184
1 MiL.k(MLK) do PKR
Rs23.2075704
1 MiL.k(MLK) do KZT
43.1249931
1 MiL.k(MLK) do THB
฿2.6636484
1 MiL.k(MLK) do TWD
NT$2.5380201
1 MiL.k(MLK) do AED
د.إ0.3013437
1 MiL.k(MLK) do CHF
Fr0.065688
1 MiL.k(MLK) do HKD
HK$0.6379947
1 MiL.k(MLK) do AMD
֏31.4111805
1 MiL.k(MLK) do MAD
.د.م0.7644441
1 MiL.k(MLK) do MXN
$1.527246
1 MiL.k(MLK) do SAR
ريال0.3079125
1 MiL.k(MLK) do ETB
Br12.5891052
1 MiL.k(MLK) do KES
KSh10.6118964
1 MiL.k(MLK) do JOD
د.أ0.05821599
1 MiL.k(MLK) do PLN
0.3029859
1 MiL.k(MLK) do RON
лв0.3621051
1 MiL.k(MLK) do SEK
kr0.7841505
1 MiL.k(MLK) do BGN
лв0.139587
1 MiL.k(MLK) do HUF
Ft27.6086664
1 MiL.k(MLK) do CZK
1.7390898
1 MiL.k(MLK) do KWD
د.ك0.02520777
1 MiL.k(MLK) do ILS
0.2668575
1 MiL.k(MLK) do BOB
Bs0.566559
1 MiL.k(MLK) do AZN
0.139587
1 MiL.k(MLK) do TJS
SM0.7595175
1 MiL.k(MLK) do GEL
0.2225181
1 MiL.k(MLK) do AOA
Kz75.1922325
1 MiL.k(MLK) do BHD
.د.ب0.03087336
1 MiL.k(MLK) do BMD
$0.08211
1 MiL.k(MLK) do DKK
kr0.5320728
1 MiL.k(MLK) do HNL
L2.1644196
1 MiL.k(MLK) do MUR
3.7787022
1 MiL.k(MLK) do NAD
$1.428714
1 MiL.k(MLK) do NOK
kr0.837522
1 MiL.k(MLK) do NZD
$0.1445136
1 MiL.k(MLK) do PAB
B/.0.08211
1 MiL.k(MLK) do PGK
K0.3489675
1 MiL.k(MLK) do QAR
ر.ق0.2988804
1 MiL.k(MLK) do RSD
дин.8.3645457
1 MiL.k(MLK) do UZS
soʻm977.4998436
1 MiL.k(MLK) do ALL
L6.9005244
1 MiL.k(MLK) do ANG
ƒ0.1469769
1 MiL.k(MLK) do AWG
ƒ0.147798
1 MiL.k(MLK) do BBD
$0.16422
1 MiL.k(MLK) do BAM
KM0.139587
1 MiL.k(MLK) do BIF
Fr242.14239
1 MiL.k(MLK) do BND
$0.106743
1 MiL.k(MLK) do BSD
$0.08211
1 MiL.k(MLK) do JMD
$13.2156045
1 MiL.k(MLK) do KHR
329.7586866
1 MiL.k(MLK) do KMF
Fr34.97886
1 MiL.k(MLK) do LAK
1,784.9999643
1 MiL.k(MLK) do LKR
රු25.0098849
1 MiL.k(MLK) do MDL
L1.3999755
1 MiL.k(MLK) do MGA
Ar369.864495
1 MiL.k(MLK) do MOP
P0.65688
1 MiL.k(MLK) do MVR
1.264494
1 MiL.k(MLK) do MWK
MK142.5519921
1 MiL.k(MLK) do MZN
MT5.2509345
1 MiL.k(MLK) do NPR
रु11.6546934
1 MiL.k(MLK) do PYG
582.32412
1 MiL.k(MLK) do RWF
Fr119.30583
1 MiL.k(MLK) do SBD
$0.6749442
1 MiL.k(MLK) do SCR
1.1257281
1 MiL.k(MLK) do SRD
$3.1653405
1 MiL.k(MLK) do SVC
$0.7176414
1 MiL.k(MLK) do SZL
L1.4336406
1 MiL.k(MLK) do TMT
m0.287385
1 MiL.k(MLK) do TND
د.ت0.24329193
1 MiL.k(MLK) do TTD
$0.5558847
1 MiL.k(MLK) do UGX
Sh287.05656
1 MiL.k(MLK) do XAF
Fr46.8027
1 MiL.k(MLK) do XCD
$0.221697
1 MiL.k(MLK) do XOF
Fr46.8027
1 MiL.k(MLK) do XPF
Fr8.45733
1 MiL.k(MLK) do BWP
P1.1076639
1 MiL.k(MLK) do BZD
$0.1650411
1 MiL.k(MLK) do CVE
$7.8915921
1 MiL.k(MLK) do DJF
Fr14.53347
1 MiL.k(MLK) do DOP
$5.2698198
1 MiL.k(MLK) do DZD
د.ج10.7523045
1 MiL.k(MLK) do FJD
$0.1872108
1 MiL.k(MLK) do GNF
Fr713.94645
1 MiL.k(MLK) do GTQ
Q0.6289626
1 MiL.k(MLK) do GYD
$17.1741276
1 MiL.k(MLK) do ISK
kr10.42797

Zasoby MiL.k

Aby lepiej zrozumieć MiL.k, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MiL.k
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MiL.k

Jaka jest dziś wartość MiL.k (MLK)?
Aktualna cena MLK w USD wynosi 0.08211USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MLK do USD?
Aktualna cena MLK w USD wynosi $ 0.08211. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MiL.k?
Kapitalizacja rynkowa dla MLK wynosi $ 41.68M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MLK w obiegu?
W obiegu MLK znajduje się 507.63M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MLK?
MLK osiąga ATH w wysokości 4.33902357 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MLK?
MLK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0832327628572986 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MLK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MLK wynosi $ 53.23K USD.
Czy w tym roku MLK pójdzie wyżej?
MLK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MLK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:04:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MiL.k (MLK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MLK do USD

Kwota

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.08211 USD

Handluj MLK

MLK/USDT
$0.08211
$0.08211$0.08211
+0.61%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,273.04
$103,273.04$103,273.04

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.06
$3,405.06$3,405.06

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.02
$161.02$161.02

+0.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.74
$1,477.74$1,477.74

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,273.04
$103,273.04$103,273.04

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.06
$3,405.06$3,405.06

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.02
$161.02$161.02

+0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3402
$2.3402$2.3402

+2.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0912
$1.0912$1.0912

+0.55%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03596
$0.03596$0.03596

+43.84%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011784
$0.000011784$0.000011784

+524.15%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000605
$0.0000000605$0.0000000605

+300.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1957
$0.1957$0.1957

+291.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4722
$1.4722$1.4722

+81.48%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02037
$0.02037$0.02037

+62.96%