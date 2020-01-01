Tokenomika Megalink (MG8) Odkryj kluczowe informacje o Megalink (MG8), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Megalink (MG8) Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Oficjalna strona internetowa: http://mega8.io/ Biała księga: https://docs.mega8.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Kup MG8 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Megalink (MG8) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Megalink (MG8), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 871.00K $ 871.00K $ 871.00K Historyczne maksimum: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Historyczne minimum: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Aktualna cena: $ 0.000871 $ 0.000871 $ 0.000871 Dowiedz się więcej o cenie Megalink (MG8)

Tokenomika Megalink (MG8): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Megalink (MG8) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MG8, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MG8. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMG8 tokenomikę, poznaj cenę tokena MG8na żywo!

Jak kupić MG8 Chcesz dodać Megalink (MG8) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MG8, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MG8 na MEXC już teraz!

Historia ceny Megalink (MG8) Analiza historii ceny MG8 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MG8 już teraz!

Prognoza ceny MG8 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MG8? Nasza strona z prognozami cen MG8 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MG8 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

