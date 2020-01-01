Tokenomika Mfercoin (MFER) Odkryj kluczowe informacje o Mfercoin (MFER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mfercoin (MFER) MFER is a meme coin. MFER is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Biała księga: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Kup MFER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mfercoin (MFER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mfercoin (MFER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M Historyczne maksimum: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Historyczne minimum: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Aktualna cena: $ 0.006252 $ 0.006252 $ 0.006252 Dowiedz się więcej o cenie Mfercoin (MFER)

Tokenomika Mfercoin (MFER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mfercoin (MFER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MFER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MFER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMFER tokenomikę, poznaj cenę tokena MFERna żywo!

Jak kupić MFER Chcesz dodać Mfercoin (MFER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MFER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MFER na MEXC już teraz!

Historia ceny Mfercoin (MFER) Analiza historii ceny MFER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MFER już teraz!

Prognoza ceny MFER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MFER? Nasza strona z prognozami cen MFER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MFER już teraz!

