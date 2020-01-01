Tokenomika Meme AI (MEMEAI) Odkryj kluczowe informacje o Meme AI (MEMEAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Meme AI (MEMEAI) To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! Oficjalna strona internetowa: https://memeaicoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Kup MEMEAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Meme AI (MEMEAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meme AI (MEMEAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 166.36K $ 166.36K $ 166.36K Całkowita podaż: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 728.04M $ 728.04M $ 728.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 228.50K $ 228.50K $ 228.50K Historyczne maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Historyczne minimum: $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 Aktualna cena: $ 0.0002285 $ 0.0002285 $ 0.0002285 Dowiedz się więcej o cenie Meme AI (MEMEAI)

Tokenomika Meme AI (MEMEAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meme AI (MEMEAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMEAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMEAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMEAIna żywo!

Jak kupić MEMEAI Chcesz dodać Meme AI (MEMEAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEMEAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEMEAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Meme AI (MEMEAI) Analiza historii ceny MEMEAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEMEAI już teraz!

Prognoza ceny MEMEAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMEAI? Nasza strona z prognozami cen MEMEAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMEAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!