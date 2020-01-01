Tokenomika Memealchemy (MEAL) Odkryj kluczowe informacje o Memealchemy (MEAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Memealchemy (MEAL) Meme Alchemy is the world's first decentralized Meme ecosystem, making Meme no longer just static images, but ever-evolving NFTS! Meme Alchemy is the world's first decentralized Meme ecosystem, making Meme no longer just static images, but ever-evolving NFTS! Oficjalna strona internetowa: https://memealchemy.com/ Biała księga: https://app.gitbook.com/o/Bx2JuCsTX48vq7QufMjR/s/22kGZLIpmZMg0DH5rQkg/economic-model Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x400cc9d0ba53abb989be3976e43487e6faba1748 Kup MEAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Memealchemy (MEAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memealchemy (MEAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.000000000236 $ 0.000000000236 $ 0.000000000236 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000000000000129 $ 0.0000000000000129 $ 0.0000000000000129 Dowiedz się więcej o cenie Memealchemy (MEAL)

Tokenomika Memealchemy (MEAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memealchemy (MEAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEAL tokenomikę, poznaj cenę tokena MEALna żywo!

Jak kupić MEAL Chcesz dodać Memealchemy (MEAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEAL na MEXC już teraz!

Historia ceny Memealchemy (MEAL) Analiza historii ceny MEAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEAL już teraz!

Prognoza ceny MEAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEAL? Nasza strona z prognozami cen MEAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEAL już teraz!

