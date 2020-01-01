Tokenomika MCDEX (MCB) Odkryj kluczowe informacje o MCDEX (MCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MCDEX (MCB) MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Oficjalna strona internetowa: https://mux.network/ Biała księga: https://docs.mux.network/protocol/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

Tokenomika i analiza cenowa MCDEX (MCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MCDEX (MCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Całkowita podaż: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Podaż w obiegu: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M Historyczne maksimum: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Historyczne minimum: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Aktualna cena: $ 2.313 $ 2.313 $ 2.313 Dowiedz się więcej o cenie MCDEX (MCB)

Tokenomika MCDEX (MCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MCDEX (MCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCB tokenomikę, poznaj cenę tokena MCBna żywo!

Historia ceny MCDEX (MCB) Analiza historii ceny MCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MCB już teraz!

Prognoza ceny MCB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCB? Nasza strona z prognozami cen MCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCB już teraz!

