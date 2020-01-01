Tokenomika MAX (MAXSOL) Odkryj kluczowe informacje o MAX (MAXSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAX (MAXSOL) Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland Oficjalna strona internetowa: https://agents.land/max Block Explorer: https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h Kup MAXSOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAX (MAXSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAX (MAXSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Całkowita podaż: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Historyczne maksimum: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Historyczne minimum: $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 Aktualna cena: $ 0.004644 $ 0.004644 $ 0.004644 Dowiedz się więcej o cenie MAX (MAXSOL)

Tokenomika MAX (MAXSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAX (MAXSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAXSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAXSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAXSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena MAXSOLna żywo!

Jak kupić MAXSOL Chcesz dodać MAX (MAXSOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAXSOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAXSOL na MEXC już teraz!

Historia ceny MAX (MAXSOL) Analiza historii ceny MAXSOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAXSOL już teraz!

Prognoza ceny MAXSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAXSOL? Nasza strona z prognozami cen MAXSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAXSOL już teraz!

