Informacje o Layerium (LYUM) Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain Oficjalna strona internetowa: https://www.layerium.org Biała księga: https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d Kup LYUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Layerium (LYUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Layerium (LYUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 450.00K $ 450.00K $ 450.00K Historyczne maksimum: $ 0.043614 $ 0.043614 $ 0.043614 Historyczne minimum: $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 Aktualna cena: $ 0.0015 $ 0.0015 $ 0.0015 Dowiedz się więcej o cenie Layerium (LYUM)

Tokenomika Layerium (LYUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Layerium (LYUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYUM tokenomikę, poznaj cenę tokena LYUMna żywo!

Jak kupić LYUM Chcesz dodać Layerium (LYUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LYUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LYUM na MEXC już teraz!

Historia ceny Layerium (LYUM) Analiza historii ceny LYUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LYUM już teraz!

Prognoza ceny LYUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYUM? Nasza strona z prognozami cen LYUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYUM już teraz!

