Informacje o Lynex (LYNX) Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Oficjalna strona internetowa: https://www.lynex.fi/ Biała księga: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Kup LYNX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lynex (LYNX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lynex (LYNX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 228.95K $ 228.95K $ 228.95K Całkowita podaż: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Podaż w obiegu: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Historyczne maksimum: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Historyczne minimum: $ 0.007994045425495257 $ 0.007994045425495257 $ 0.007994045425495257 Aktualna cena: $ 0.00785 $ 0.00785 $ 0.00785 Dowiedz się więcej o cenie Lynex (LYNX)

Tokenomika Lynex (LYNX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lynex (LYNX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYNX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYNX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYNX tokenomikę, poznaj cenę tokena LYNXna żywo!

Jak kupić LYNX Chcesz dodać Lynex (LYNX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LYNX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LYNX na MEXC już teraz!

Historia ceny Lynex (LYNX) Analiza historii ceny LYNX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LYNX już teraz!

Prognoza ceny LYNX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYNX? Nasza strona z prognozami cen LYNX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYNX już teraz!

