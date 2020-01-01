Tokenomika Lyvely (LVLY) Odkryj kluczowe informacje o Lyvely (LVLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lyvely (LVLY) Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Oficjalna strona internetowa: https://get.lyvely.com/token Biała księga: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Kup LVLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lyvely (LVLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lyvely (LVLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.88M $ 21.88M $ 21.88M Historyczne maksimum: $ 0.325 $ 0.325 $ 0.325 Historyczne minimum: $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 Aktualna cena: $ 0.02188 $ 0.02188 $ 0.02188 Dowiedz się więcej o cenie Lyvely (LVLY)

Tokenomika Lyvely (LVLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lyvely (LVLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LVLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LVLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLVLY tokenomikę, poznaj cenę tokena LVLYna żywo!

Jak kupić LVLY Chcesz dodać Lyvely (LVLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LVLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LVLY na MEXC już teraz!

Historia ceny Lyvely (LVLY) Analiza historii ceny LVLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LVLY już teraz!

Prognoza ceny LVLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LVLY? Nasza strona z prognozami cen LVLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LVLY już teraz!

