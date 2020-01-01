Tokenomika Luigi Mangione (LUIGI) Odkryj kluczowe informacje o Luigi Mangione (LUIGI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Luigi Mangione (LUIGI) LUIGI is a meme coin. LUIGI is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://soluigi.com Biała księga: https://github.com/LUIGICTO286 Block Explorer: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Kup LUIGI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Luigi Mangione (LUIGI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luigi Mangione (LUIGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 733.36K $ 733.36K $ 733.36K Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 733.37K $ 733.37K $ 733.37K Historyczne maksimum: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Historyczne minimum: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Aktualna cena: $ 0.0007334 $ 0.0007334 $ 0.0007334 Dowiedz się więcej o cenie Luigi Mangione (LUIGI)

Tokenomika Luigi Mangione (LUIGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luigi Mangione (LUIGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUIGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUIGI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUIGI tokenomikę, poznaj cenę tokena LUIGIna żywo!

Jak kupić LUIGI Chcesz dodać Luigi Mangione (LUIGI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUIGI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUIGI na MEXC już teraz!

Historia ceny Luigi Mangione (LUIGI) Analiza historii ceny LUIGI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUIGI już teraz!

Prognoza ceny LUIGI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUIGI? Nasza strona z prognozami cen LUIGI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUIGI już teraz!

