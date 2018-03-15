Tokenomika Loom Network (LOOM) Odkryj kluczowe informacje o Loom Network (LOOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Oficjalna strona internetowa: https://loomx.io/
Biała księga: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Tokenomika i analiza cenowa Loom Network (LOOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Loom Network (LOOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Całkowita podaż: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Podaż w obiegu: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Historyczne maksimum: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Historyczne minimum: $ 0.001103493525194095 $ 0.001103493525194095 $ 0.001103493525194095 Aktualna cena: $ 0.001203 $ 0.001203 $ 0.001203 Dowiedz się więcej o cenie Loom Network (LOOM)

Tokenomika Loom Network (LOOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Loom Network (LOOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOOM tokenomikę, poznaj cenę tokena LOOMna żywo!

Historia ceny Loom Network (LOOM) Analiza historii ceny LOOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOOM już teraz!

Prognoza ceny LOOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOOM? Nasza strona z prognozami cen LOOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOOM już teraz!

