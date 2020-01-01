Tokenomika LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Odkryj kluczowe informacje o LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Oficjalna strona internetowa: https://www.liyeplimal.net/ Biała księga: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f

Tokenomika i analiza cenowa LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Całkowita podaż: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Podaż w obiegu: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Historyczne maksimum: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Historyczne minimum: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Aktualna cena: $ 0.001358 $ 0.001358 $ 0.001358 Dowiedz się więcej o cenie LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Tokenomika LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LMCSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LMCSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLMCSWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena LMCSWAPna żywo!

Jak kupić LMCSWAP MEXC obsługuje różne metody zakupu LMCSWAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Analiza historii ceny LMCSWAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LMCSWAP już teraz!

Prognoza ceny LMCSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LMCSWAP? Nasza strona z prognozami cen LMCSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LMCSWAP już teraz!

