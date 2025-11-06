GiełdaDEX+
Aktualna cena Line Protocol to 0.0000115 USD. Śledź aktualizacje cen LINE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LINE łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 LINE do USD:

$0.0000115
+0.87%1D
USD
Line Protocol (LINE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Line Protocol (LINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000112
Minimum 24h
$ 0.0000115
Maksimum 24h

$ 0.0000112
$ 0.0000115
--
--
0.00%

+0.87%

-15.45%

-15.45%

Aktualna cena Line Protocol (LINE) wynosi $ 0.0000115. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LINE wahał się między $ 0.0000112 a $ 0.0000115, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LINE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LINE zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.87% w ciągu 24 godzin i o -15.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Line Protocol (LINE)

--
$ 10.04
$ 5.75K
--
500,000,000
BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Line Protocol wynosi --, przy $ 10.04 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LINE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.75K.

Historia ceny Line Protocol (LINE) – USD

Śledź zmiany ceny Line Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000099+0.87%
30 Dni$ -0.0000181-61.15%
60 dni$ -0.0004564-97.55%
90 dni$ -0.0349885-99.97%
Dzisiejsza zmiana ceny Line Protocol

DziśLINE odnotował zmianę $ +0.000000099 (+0.87%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Line Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000181 (-61.15%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Line Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LINE o $ -0.0004564(-97.55%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Line Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0349885 (-99.97%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Line Protocol (LINE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Line Protocol.

Co to jest Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Line Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LINE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Line Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Line Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Line Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Line Protocol (LINE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Line Protocol (LINE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Line Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Line Protocol!

Tokenomika Line Protocol (LINE)

Zrozumienie tokenomiki Line Protocol (LINE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LINEjuż teraz!

Jak kupić Line Protocol (LINE)

Szukasz jak kupić Line Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Line Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LINE na lokalne waluty

Zasoby Line Protocol

Aby lepiej zrozumieć Line Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Line Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Line Protocol

Jaka jest dziś wartość Line Protocol (LINE)?
Aktualna cena LINE w USD wynosi 0.0000115USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LINE do USD?
Aktualna cena LINE w USD wynosi $ 0.0000115. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Line Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla LINE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LINE w obiegu?
W obiegu LINE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LINE?
LINE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LINE?
LINE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LINE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LINE wynosi $ 10.04 USD.
Czy w tym roku LINE pójdzie wyżej?
LINE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LINE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Line Protocol (LINE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

