GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Light to 0.007877 USD. Śledź aktualizacje cen LIGHT1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIGHT1 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Light to 0.007877 USD. Śledź aktualizacje cen LIGHT1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIGHT1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIGHT1

Informacje o cenie LIGHT1

Czym jest LIGHT1

Biała księga LIGHT1

Oficjalna strona internetowa LIGHT1

Tokenomika LIGHT1

Prognoza cen LIGHT1

Historia LIGHT1

Przewodnik zakupowy LIGHT1

Przelicznik LIGHT1-fiat

LIGHT1 na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Light

Cena Light(LIGHT1)

Aktualna cena 1 LIGHT1 do USD:

$0.007875
$0.007875$0.007875
+5.74%1D
USD
Light (LIGHT1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Light (LIGHT1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.007436
$ 0.007436$ 0.007436
Minimum 24h
$ 0.008856
$ 0.008856$ 0.008856
Maksimum 24h

$ 0.007436
$ 0.007436$ 0.007436

$ 0.008856
$ 0.008856$ 0.008856

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.006108197426995268
$ 0.006108197426995268$ 0.006108197426995268

-0.77%

+5.74%

-33.25%

-33.25%

Aktualna cena Light (LIGHT1) wynosi $ 0.007877. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIGHT1 wahał się między $ 0.007436 a $ 0.008856, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIGHT1 w historii to $ 1.2978436058017955, a najniższy to $ 0.006108197426995268.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIGHT1 zmieniły się o -0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +5.74% w ciągu 24 godzin i o -33.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Light (LIGHT1)

No.1536

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

$ 53.90K
$ 53.90K$ 53.90K

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

521.93M
521.93M 521.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

942,193,412.2783248
942,193,412.2783248 942,193,412.2783248

52.19%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Light wynosi $ 4.11M, przy $ 53.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIGHT1 w obiegu wynosi 521.93M, przy całkowitej podaży 942193412.2783248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.88M.

Historia ceny Light (LIGHT1) – USD

Śledź zmiany ceny Light dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00042749+5.74%
30 Dni$ -0.012133-60.64%
60 dni$ -0.023753-75.10%
90 dni$ -0.042123-84.25%
Dzisiejsza zmiana ceny Light

DziśLIGHT1 odnotował zmianę $ +0.00042749 (+5.74%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Light

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.012133 (-60.64%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Light

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LIGHT1 o $ -0.023753(-75.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Light

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.042123 (-84.25%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Light (LIGHT1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Light.

Co to jest Light (LIGHT1)

Fundusz ekosystemowy LIGHT, wspierany przez fundację Heaven Labs

Light jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Light. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LIGHT1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Light na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Light będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Light (w USD)

Jaka będzie wartość Light (LIGHT1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Light (LIGHT1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Light.

Sprawdź teraz prognozę ceny Light!

Tokenomika Light (LIGHT1)

Zrozumienie tokenomiki Light (LIGHT1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIGHT1już teraz!

Jak kupić Light (LIGHT1)

Szukasz jak kupić Light? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Light na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LIGHT1 na lokalne waluty

1 Light(LIGHT1) do VND
207.283255
1 Light(LIGHT1) do AUD
A$0.01205181
1 Light(LIGHT1) do GBP
0.00598652
1 Light(LIGHT1) do EUR
0.00677422
1 Light(LIGHT1) do USD
$0.007877
1 Light(LIGHT1) do MYR
RM0.03292586
1 Light(LIGHT1) do TRY
0.33170047
1 Light(LIGHT1) do JPY
¥1.205181
1 Light(LIGHT1) do ARS
ARS$11.43244149
1 Light(LIGHT1) do RUB
0.64079395
1 Light(LIGHT1) do INR
0.69805974
1 Light(LIGHT1) do IDR
Rp131.28328082
1 Light(LIGHT1) do PHP
0.46277375
1 Light(LIGHT1) do EGP
￡E.0.37344857
1 Light(LIGHT1) do BRL
R$0.04222072
1 Light(LIGHT1) do CAD
C$0.01110657
1 Light(LIGHT1) do BDT
0.95989122
1 Light(LIGHT1) do NGN
11.366511
1 Light(LIGHT1) do COP
$30.29612355
1 Light(LIGHT1) do ZAR
R.0.13721734
1 Light(LIGHT1) do UAH
0.33130662
1 Light(LIGHT1) do TZS
T.Sh.19.353789
1 Light(LIGHT1) do VES
Bs1.756571
1 Light(LIGHT1) do CLP
$7.435888
1 Light(LIGHT1) do PKR
Rs2.22635528
1 Light(LIGHT1) do KZT
4.13707917
1 Light(LIGHT1) do THB
฿0.25568742
1 Light(LIGHT1) do TWD
NT$0.24347807
1 Light(LIGHT1) do AED
د.إ0.02890859
1 Light(LIGHT1) do CHF
Fr0.0063016
1 Light(LIGHT1) do HKD
HK$0.06120429
1 Light(LIGHT1) do AMD
֏3.01334635
1 Light(LIGHT1) do MAD
.د.م0.07333487
1 Light(LIGHT1) do MXN
$0.1465122
1 Light(LIGHT1) do SAR
ريال0.02953875
1 Light(LIGHT1) do ETB
Br1.20770164
1 Light(LIGHT1) do KES
KSh1.01802348
1 Light(LIGHT1) do JOD
د.أ0.005584793
1 Light(LIGHT1) do PLN
0.02906613
1 Light(LIGHT1) do RON
лв0.03473757
1 Light(LIGHT1) do SEK
kr0.07522535
1 Light(LIGHT1) do BGN
лв0.0133909
1 Light(LIGHT1) do HUF
Ft2.64769601
1 Light(LIGHT1) do CZK
0.16675609
1 Light(LIGHT1) do KWD
د.ك0.002418239
1 Light(LIGHT1) do ILS
0.02560025
1 Light(LIGHT1) do BOB
Bs0.0543513
1 Light(LIGHT1) do AZN
0.0133909
1 Light(LIGHT1) do TJS
SM0.07286225
1 Light(LIGHT1) do GEL
0.02134667
1 Light(LIGHT1) do AOA
Kz7.21336275
1 Light(LIGHT1) do BHD
.د.ب0.002969629
1 Light(LIGHT1) do BMD
$0.007877
1 Light(LIGHT1) do DKK
kr0.05104296
1 Light(LIGHT1) do HNL
L0.20763772
1 Light(LIGHT1) do MUR
0.36249954
1 Light(LIGHT1) do NAD
$0.1370598
1 Light(LIGHT1) do NOK
kr0.0803454
1 Light(LIGHT1) do NZD
$0.01386352
1 Light(LIGHT1) do PAB
B/.0.007877
1 Light(LIGHT1) do PGK
K0.03347725
1 Light(LIGHT1) do QAR
ر.ق0.02867228
1 Light(LIGHT1) do RSD
дин.0.80219368
1 Light(LIGHT1) do UZS
soʻm93.77379452
1 Light(LIGHT1) do ALL
L0.66198308
1 Light(LIGHT1) do ANG
ƒ0.01409983
1 Light(LIGHT1) do AWG
ƒ0.0141786
1 Light(LIGHT1) do BBD
$0.015754
1 Light(LIGHT1) do BAM
KM0.0133909
1 Light(LIGHT1) do BIF
Fr23.229273
1 Light(LIGHT1) do BND
$0.0102401
1 Light(LIGHT1) do BSD
$0.007877
1 Light(LIGHT1) do JMD
$1.26780315
1 Light(LIGHT1) do KHR
31.63450462
1 Light(LIGHT1) do KMF
Fr3.355602
1 Light(LIGHT1) do LAK
171.23912701
1 Light(LIGHT1) do LKR
රු2.39925543
1 Light(LIGHT1) do MDL
L0.13430285
1 Light(LIGHT1) do MGA
Ar35.4819465
1 Light(LIGHT1) do MOP
P0.063016
1 Light(LIGHT1) do MVR
0.1213058
1 Light(LIGHT1) do MWK
MK13.67533847
1 Light(LIGHT1) do MZN
MT0.50373415
1 Light(LIGHT1) do NPR
रु1.11806138
1 Light(LIGHT1) do PYG
55.863684
1 Light(LIGHT1) do RWF
Fr11.445281
1 Light(LIGHT1) do SBD
$0.06474894
1 Light(LIGHT1) do SCR
0.10799367
1 Light(LIGHT1) do SRD
$0.30365835
1 Light(LIGHT1) do SVC
$0.06884498
1 Light(LIGHT1) do SZL
L0.13753242
1 Light(LIGHT1) do TMT
m0.0275695
1 Light(LIGHT1) do TND
د.ت0.023339551
1 Light(LIGHT1) do TTD
$0.05332729
1 Light(LIGHT1) do UGX
Sh27.537992
1 Light(LIGHT1) do XAF
Fr4.48989
1 Light(LIGHT1) do XCD
$0.0212679
1 Light(LIGHT1) do XOF
Fr4.48989
1 Light(LIGHT1) do XPF
Fr0.811331
1 Light(LIGHT1) do BWP
P0.10626073
1 Light(LIGHT1) do BZD
$0.01583277
1 Light(LIGHT1) do CVE
$0.75705847
1 Light(LIGHT1) do DJF
Fr1.394229
1 Light(LIGHT1) do DOP
$0.50554586
1 Light(LIGHT1) do DZD
د.ج1.03165069
1 Light(LIGHT1) do FJD
$0.01795956
1 Light(LIGHT1) do GNF
Fr68.490515
1 Light(LIGHT1) do GTQ
Q0.06033782
1 Light(LIGHT1) do GYD
$1.64755332
1 Light(LIGHT1) do ISK
kr1.000379

Zasoby Light

Aby lepiej zrozumieć Light, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Light
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Light

Jaka jest dziś wartość Light (LIGHT1)?
Aktualna cena LIGHT1 w USD wynosi 0.007877USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIGHT1 do USD?
Aktualna cena LIGHT1 w USD wynosi $ 0.007877. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Light?
Kapitalizacja rynkowa dla LIGHT1 wynosi $ 4.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIGHT1 w obiegu?
W obiegu LIGHT1 znajduje się 521.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIGHT1?
LIGHT1 osiąga ATH w wysokości 1.2978436058017955 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIGHT1?
LIGHT1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.006108197426995268 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIGHT1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIGHT1 wynosi $ 53.90K USD.
Czy w tym roku LIGHT1 pójdzie wyżej?
LIGHT1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIGHT1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Light (LIGHT1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator LIGHT1 do USD

Kwota

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.007877 USD

Handluj LIGHT1

LIGHT1/USDT
$0.007875
$0.007875$0.007875
+5.88%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.80
$103,420.80$103,420.80

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.22
$3,406.22$3,406.22

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.83
$160.83$160.83

+0.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.64
$1,477.64$1,477.64

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.80
$103,420.80$103,420.80

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.22
$3,406.22$3,406.22

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.83
$160.83$160.83

+0.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3418
$2.3418$2.3418

+2.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0833
$1.0833$1.0833

-0.17%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03730
$0.03730$0.03730

+49.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+535.59%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000648
$0.0000000648$0.0000000648

+329.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1992
$0.1992$0.1992

+298.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4605
$1.4605$1.4605

+80.04%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01896
$0.01896$0.01896

+51.68%