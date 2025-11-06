Co to jest Light (LIGHT1)

Fundusz ekosystemowy LIGHT, wspierany przez fundację Heaven Labs

Tokenomika Light (LIGHT1)

Zrozumienie tokenomiki Light (LIGHT1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIGHT1już teraz!

LIGHT1 na lokalne waluty

Zasoby Light

Aby lepiej zrozumieć Light, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Light Jaka jest dziś wartość Light (LIGHT1)? Aktualna cena LIGHT1 w USD wynosi 0.007877USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena LIGHT1 do USD? $ 0.007877 . Sprawdź Aktualna cena LIGHT1 w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Light? Kapitalizacja rynkowa dla LIGHT1 wynosi $ 4.11M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż LIGHT1 w obiegu? W obiegu LIGHT1 znajduje się 521.93M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIGHT1? LIGHT1 osiąga ATH w wysokości 1.2978436058017955 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIGHT1? LIGHT1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.006108197426995268 USD . Jaki jest wolumen obrotu LIGHT1? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIGHT1 wynosi $ 53.90K USD . Czy w tym roku LIGHT1 pójdzie wyżej? LIGHT1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIGHT1 , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Light (LIGHT1)

