Tokenomika Legacy Network (LGCT) Odkryj kluczowe informacje o Legacy Network (LGCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Legacy Network (LGCT) Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Oficjalna strona internetowa: https://www.legacynetwork.io/ Biała księga: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Kup LGCT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Legacy Network (LGCT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legacy Network (LGCT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 204.49M $ 204.49M $ 204.49M Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 577.98M $ 577.98M $ 577.98M Historyczne maksimum: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Historyczne minimum: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Aktualna cena: $ 1.9266 $ 1.9266 $ 1.9266 Dowiedz się więcej o cenie Legacy Network (LGCT)

Tokenomika Legacy Network (LGCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Legacy Network (LGCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LGCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LGCT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLGCT tokenomikę, poznaj cenę tokena LGCTna żywo!

Jak kupić LGCT Chcesz dodać Legacy Network (LGCT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LGCT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LGCT na MEXC już teraz!

Historia ceny Legacy Network (LGCT) Analiza historii ceny LGCT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LGCT już teraz!

Prognoza ceny LGCT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LGCT? Nasza strona z prognozami cen LGCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LGCT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!