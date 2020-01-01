Tokenomika Letit Trade (LETIT) Odkryj kluczowe informacje o Letit Trade (LETIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Letit Trade (LETIT) Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Oficjalna strona internetowa: https://letit.ai Biała księga: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Kup LETIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Letit Trade (LETIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Letit Trade (LETIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Historyczne maksimum: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Historyczne minimum: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Aktualna cena: $ 0.01808 $ 0.01808 $ 0.01808 Dowiedz się więcej o cenie Letit Trade (LETIT)

Tokenomika Letit Trade (LETIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Letit Trade (LETIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LETIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LETIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLETIT tokenomikę, poznaj cenę tokena LETITna żywo!

Historia ceny Letit Trade (LETIT) Analiza historii ceny LETIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LETIT już teraz!

Prognoza ceny LETIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LETIT? Nasza strona z prognozami cen LETIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LETIT już teraz!

