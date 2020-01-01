Tokenomika Ledgity (LDY) Odkryj kluczowe informacje o Ledgity (LDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ledgity (LDY) Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Oficjalna strona internetowa: http://www.ledgity.finance Biała księga: https://docs.ledgity.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Kup LDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ledgity (LDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ledgity (LDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 714.75K $ 714.75K $ 714.75K Historyczne maksimum: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00953 $ 0.00953 $ 0.00953 Dowiedz się więcej o cenie Ledgity (LDY)

Tokenomika Ledgity (LDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ledgity (LDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLDY tokenomikę, poznaj cenę tokena LDYna żywo!

Jak kupić LDY Chcesz dodać Ledgity (LDY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LDY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LDY na MEXC już teraz!

Historia ceny Ledgity (LDY) Analiza historii ceny LDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LDY już teraz!

Prognoza ceny LDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LDY? Nasza strona z prognozami cen LDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LDY już teraz!

