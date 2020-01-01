Tokenomika Lion Cat (LCAT) Odkryj kluczowe informacje o Lion Cat (LCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Oficjalna strona internetowa: https://lioncat.meme Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Kup LCAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lion Cat (LCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lion Cat (LCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Całkowita podaż: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Podaż w obiegu: $ 494.25M $ 494.25M $ 494.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Historyczne maksimum: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Historyczne minimum: $ 0.00725194141066322 $ 0.00725194141066322 $ 0.00725194141066322 Aktualna cena: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Dowiedz się więcej o cenie Lion Cat (LCAT)

Tokenomika Lion Cat (LCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lion Cat (LCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena LCATna żywo!

Jak kupić LCAT Chcesz dodać Lion Cat (LCAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LCAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LCAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Lion Cat (LCAT) Analiza historii ceny LCAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LCAT już teraz!

Prognoza ceny LCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LCAT? Nasza strona z prognozami cen LCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LCAT już teraz!

