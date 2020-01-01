Tokenomika Loomlay (LAY) Odkryj kluczowe informacje o Loomlay (LAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Loomlay (LAY) Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Oficjalna strona internetowa: https://loomlay.com/ Biała księga: https://dev.loomlay.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA Kup LAY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Loomlay (LAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Loomlay (LAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 465.81M $ 465.81M $ 465.81M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Historyczne maksimum: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 Historyczne minimum: $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 Aktualna cena: $ 0.00852 $ 0.00852 $ 0.00852 Dowiedz się więcej o cenie Loomlay (LAY)

Tokenomika Loomlay (LAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Loomlay (LAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena LAYna żywo!

Jak kupić LAY Chcesz dodać Loomlay (LAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LAY na MEXC już teraz!

Historia ceny Loomlay (LAY) Analiza historii ceny LAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAY już teraz!

Prognoza ceny LAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAY? Nasza strona z prognozami cen LAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAY już teraz!

