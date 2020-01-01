Tokenomika Kromatika (KROM) Odkryj kluczowe informacje o Kromatika (KROM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kromatika (KROM) Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Oficjalna strona internetowa: https://kromatika.finance Biała księga: https://docs.kromatika.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Kup KROM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kromatika (KROM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kromatika (KROM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 872.81K $ 872.81K $ 872.81K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 80.28M $ 80.28M $ 80.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 0.09099 $ 0.09099 $ 0.09099 Historyczne minimum: $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 Aktualna cena: $ 0.010872 $ 0.010872 $ 0.010872 Dowiedz się więcej o cenie Kromatika (KROM)

Tokenomika Kromatika (KROM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kromatika (KROM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KROM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KROM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKROM tokenomikę, poznaj cenę tokena KROMna żywo!

