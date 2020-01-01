Tokenomika KREST (KREST) Odkryj kluczowe informacje o KREST (KREST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KREST (KREST) Krest is peaq's canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm. Oficjalna strona internetowa: https://krest.peaq.network/ Biała księga: https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/ Block Explorer: https://krest.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa KREST (KREST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KREST (KREST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Historyczne maksimum: $ 1.49999 $ 1.49999 $ 1.49999 Historyczne minimum: $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 Aktualna cena: $ 0.0079 $ 0.0079 $ 0.0079 Dowiedz się więcej o cenie KREST (KREST)

Tokenomika KREST (KREST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KREST (KREST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KREST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KREST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKREST tokenomikę, poznaj cenę tokena KRESTna żywo!

Jak kupić KREST

Historia ceny KREST (KREST) Analiza historii ceny KREST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KREST już teraz!

Prognoza ceny KREST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KREST? Nasza strona z prognozami cen KREST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KREST już teraz!

