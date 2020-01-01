Tokenomika KonnektVPN (KPN) Odkryj kluczowe informacje o KonnektVPN (KPN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KonnektVPN (KPN) KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.konnektvpn.com Biała księga: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Kup KPN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KonnektVPN (KPN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KonnektVPN (KPN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.59K $ 72.59K $ 72.59K Całkowita podaż: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M Podaż w obiegu: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 561.82K $ 561.82K $ 561.82K Historyczne maksimum: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Historyczne minimum: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Aktualna cena: $ 0.002258 $ 0.002258 $ 0.002258 Dowiedz się więcej o cenie KonnektVPN (KPN)

Tokenomika KonnektVPN (KPN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KonnektVPN (KPN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KPN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KPN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKPN tokenomikę, poznaj cenę tokena KPNna żywo!

Jak kupić KPN Chcesz dodać KonnektVPN (KPN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KPN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KPN na MEXC już teraz!

Historia ceny KonnektVPN (KPN) Analiza historii ceny KPN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KPN już teraz!

Prognoza ceny KPN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KPN? Nasza strona z prognozami cen KPN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KPN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!