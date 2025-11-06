GiełdaDEX+
Aktualna cena KoKoK The Roach to 0.01513 USD. Śledź aktualizacje cen KOKOK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOKOK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena KoKoK The Roach to 0.01513 USD. Śledź aktualizacje cen KOKOK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOKOK łatwo w MEXC już teraz.

Logo KoKoK The Roach

Cena KoKoK The Roach(KOKOK)

Aktualna cena 1 KOKOK do USD:

$0.01512
$0.01512$0.01512
-4.42%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:50 (UTC+8)

Informacje o cenie KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01467
$ 0.01467$ 0.01467
Minimum 24h
$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597
Maksimum 24h

$ 0.01467
$ 0.01467$ 0.01467

$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597

--
----

--
----

-4.49%

-4.42%

-24.01%

-24.01%

Aktualna cena KoKoK The Roach (KOKOK) wynosi $ 0.01513. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOKOK wahał się między $ 0.01467 a $ 0.01597, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOKOK w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOKOK zmieniły się o -4.49% w ciągu ostatniej godziny, o -4.42% w ciągu 24 godzin i o -24.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 51.00K
$ 51.00K$ 51.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa KoKoK The Roach wynosi --, przy $ 51.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOKOK w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny KoKoK The Roach (KOKOK) – USD

Śledź zmiany ceny KoKoK The Roach dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0006992-4.42%
30 Dni$ -0.01781-54.07%
60 dni$ -0.03697-70.96%
90 dni$ -0.10947-87.86%
Dzisiejsza zmiana ceny KoKoK The Roach

DziśKOKOK odnotował zmianę $ -0.0006992 (-4.42%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny KoKoK The Roach

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01781 (-54.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny KoKoK The Roach

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KOKOK o $ -0.03697(-70.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny KoKoK The Roach

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.10947 (-87.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe KoKoK The Roach (KOKOK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen KoKoK The Roach.

Co to jest KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizuje najbardziej wytrwałego „tradera karalucha” na rynku krypto, nieustraszonego wobec wahań rynkowych, zbudowanego w ekosystemie Solana.

KoKoK The Roach jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w KoKoK The Roach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KOKOK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące KoKoK The Roach na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno KoKoK The Roach będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny KoKoK The Roach (w USD)

Jaka będzie wartość KoKoK The Roach (KOKOK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KoKoK The Roach (KOKOK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KoKoK The Roach.

Sprawdź teraz prognozę ceny KoKoK The Roach!

Tokenomika KoKoK The Roach (KOKOK)

Zrozumienie tokenomiki KoKoK The Roach (KOKOK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOKOKjuż teraz!

Jak kupić KoKoK The Roach (KOKOK)

Szukasz jak kupić KoKoK The Roach? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić KoKoK The Roach na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby KoKoK The Roach

Aby lepiej zrozumieć KoKoK The Roach, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KoKoK The Roach

Jaka jest dziś wartość KoKoK The Roach (KOKOK)?
Aktualna cena KOKOK w USD wynosi 0.01513USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KOKOK do USD?
Aktualna cena KOKOK w USD wynosi $ 0.01513. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KoKoK The Roach?
Kapitalizacja rynkowa dla KOKOK wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KOKOK w obiegu?
W obiegu KOKOK znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KOKOK?
KOKOK osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KOKOK?
KOKOK zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu KOKOK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KOKOK wynosi $ 51.00K USD.
Czy w tym roku KOKOK pójdzie wyżej?
KOKOK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KOKOK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:50 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

