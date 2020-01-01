Tokenomika Koala AI (KOKO) Odkryj kluczowe informacje o Koala AI (KOKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Koala AI (KOKO) Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Oficjalna strona internetowa: https://www.koalaai.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Kup KOKO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Koala AI (KOKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Koala AI (KOKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Całkowita podaż: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Podaż w obiegu: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Historyczne maksimum: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Historyczne minimum: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Aktualna cena: $ 0.0000001908 $ 0.0000001908 $ 0.0000001908 Dowiedz się więcej o cenie Koala AI (KOKO)

Tokenomika Koala AI (KOKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Koala AI (KOKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOKO tokenomikę, poznaj cenę tokena KOKOna żywo!

Jak kupić KOKO Chcesz dodać Koala AI (KOKO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KOKO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KOKO na MEXC już teraz!

Historia ceny Koala AI (KOKO) Analiza historii ceny KOKO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KOKO już teraz!

Prognoza ceny KOKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOKO? Nasza strona z prognozami cen KOKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOKO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!