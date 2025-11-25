Tokenomika Kyuzos Friends (KO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kyuzos Friends (KO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Kyuzos Friends (KO)
Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.
Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.
The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.
Tokenomika Kyuzos Friends (KO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Kyuzos Friends (KO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów KO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów KO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Jak kupić KO
Chcesz dodać Kyuzos Friends (KO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Kyuzos Friends (KO)
Analiza historii ceny KO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny KO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KO? Nasza strona z prognozami cen KO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
