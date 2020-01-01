Tokenomika KIKICat (KIKI) Odkryj kluczowe informacje o KIKICat (KIKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KIKICat (KIKI) KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Oficjalna strona internetowa: http://kikicat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Kup KIKI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KIKICat (KIKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KIKICat (KIKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 352.90K $ 352.90K $ 352.90K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.90K $ 352.90K $ 352.90K Historyczne maksimum: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Historyczne minimum: $ 0.000323065520407322 $ 0.000323065520407322 $ 0.000323065520407322 Aktualna cena: $ 0.0003529 $ 0.0003529 $ 0.0003529 Dowiedz się więcej o cenie KIKICat (KIKI)

Tokenomika KIKICat (KIKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KIKICat (KIKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIKI tokenomikę, poznaj cenę tokena KIKIna żywo!

Jak kupić KIKI Chcesz dodać KIKICat (KIKI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KIKI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KIKI na MEXC już teraz!

Historia ceny KIKICat (KIKI) Analiza historii ceny KIKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KIKI już teraz!

Prognoza ceny KIKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIKI? Nasza strona z prognozami cen KIKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIKI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!