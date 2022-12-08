Tokenomika KiboShib (KIBSHI) Odkryj kluczowe informacje o KiboShib (KIBSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KiboShib (KIBSHI) Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Oficjalna strona internetowa: https://kiboshib.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Kup KIBSHI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KiboShib (KIBSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KiboShib (KIBSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Historyczne maksimum: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Historyczne minimum: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Aktualna cena: $ 0.000007749 $ 0.000007749 $ 0.000007749 Dowiedz się więcej o cenie KiboShib (KIBSHI)

Tokenomika KiboShib (KIBSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KiboShib (KIBSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIBSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIBSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIBSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena KIBSHIna żywo!

Jak kupić KIBSHI Chcesz dodać KiboShib (KIBSHI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KIBSHI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KIBSHI na MEXC już teraz!

Historia ceny KiboShib (KIBSHI) Analiza historii ceny KIBSHI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KIBSHI już teraz!

Prognoza ceny KIBSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIBSHI? Nasza strona z prognozami cen KIBSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIBSHI już teraz!

