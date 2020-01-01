Tokenomika Kitten Haimer (KHAI) Odkryj kluczowe informacje o Kitten Haimer (KHAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kitten Haimer (KHAI) Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain. Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://kittenhaimer.ai/ Biała księga: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Block Explorer: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC Kup KHAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kitten Haimer (KHAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kitten Haimer (KHAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 54.00M $ 54.00M $ 54.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Historyczne maksimum: $ 1.9376 $ 1.9376 $ 1.9376 Historyczne minimum: $ 0.019567908793831013 $ 0.019567908793831013 $ 0.019567908793831013 Aktualna cena: $ 0.01917 $ 0.01917 $ 0.01917 Dowiedz się więcej o cenie Kitten Haimer (KHAI)

Tokenomika Kitten Haimer (KHAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kitten Haimer (KHAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KHAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KHAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKHAI tokenomikę, poznaj cenę tokena KHAIna żywo!

Jak kupić KHAI Chcesz dodać Kitten Haimer (KHAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KHAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KHAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Kitten Haimer (KHAI) Analiza historii ceny KHAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KHAI już teraz!

Prognoza ceny KHAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KHAI? Nasza strona z prognozami cen KHAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KHAI już teraz!

