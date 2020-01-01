Tokenomika KingdomStarter (KDG) Odkryj kluczowe informacje o KingdomStarter (KDG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KingdomStarter (KDG) KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Oficjalna strona internetowa: https://kingdomstarter.io/ Biała księga: https://docs.kingdomgame.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Kup KDG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KingdomStarter (KDG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KingdomStarter (KDG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 123.40K $ 123.40K $ 123.40K Całkowita podaż: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Podaż w obiegu: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 232.40K $ 232.40K $ 232.40K Historyczne maksimum: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002324 $ 0.0002324 $ 0.0002324 Dowiedz się więcej o cenie KingdomStarter (KDG)

Tokenomika KingdomStarter (KDG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KingdomStarter (KDG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KDG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KDG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKDG tokenomikę, poznaj cenę tokena KDGna żywo!

Historia ceny KingdomStarter (KDG) Analiza historii ceny KDG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KDG już teraz!

Prognoza ceny KDG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KDG? Nasza strona z prognozami cen KDG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KDG już teraz!

