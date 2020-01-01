Tokenomika Kadena (KDA) Odkryj kluczowe informacje o Kadena (KDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Kadena offers the industry's only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena's security-focused smart contract language, Pact.

Oficjalna strona internetowa: http://kadena.io/
Biała księga: https://www.kadena.io/whitepapers
Block Explorer: https://explorer.chainweb.com/mainnet

Tokenomika i analiza cenowa Kadena (KDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kadena (KDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.23M $ 113.23M $ 113.23M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 331.87M $ 331.87M $ 331.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 341.20M $ 341.20M $ 341.20M Historyczne maksimum: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 Historyczne minimum: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 Aktualna cena: $ 0.3412 $ 0.3412 $ 0.3412 Dowiedz się więcej o cenie Kadena (KDA)

Tokenomika Kadena (KDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kadena (KDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKDA tokenomikę, poznaj cenę tokena KDAna żywo!

