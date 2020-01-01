Tokenomika KBBB (KBBB) Odkryj kluczowe informacje o KBBB (KBBB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KBBB (KBBB) A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Block Explorer: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Kup KBBB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KBBB (KBBB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KBBB (KBBB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.50K $ 110.50K $ 110.50K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 110.50K $ 110.50K $ 110.50K Historyczne maksimum: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Historyczne minimum: $ 0.00011883227929993 $ 0.00011883227929993 $ 0.00011883227929993 Aktualna cena: $ 0.0001105 $ 0.0001105 $ 0.0001105 Dowiedz się więcej o cenie KBBB (KBBB)

Tokenomika KBBB (KBBB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KBBB (KBBB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KBBB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KBBB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKBBB tokenomikę, poznaj cenę tokena KBBBna żywo!

Jak kupić KBBB Chcesz dodać KBBB (KBBB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KBBB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KBBB na MEXC już teraz!

Historia ceny KBBB (KBBB) Analiza historii ceny KBBB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KBBB już teraz!

Prognoza ceny KBBB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KBBB? Nasza strona z prognozami cen KBBB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KBBB już teraz!

